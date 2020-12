Autumn Nations Cup : Tombeuse de l'Ecosse, l'Irlande termine sur le podium

Le podium pour l’Irlande !

AUTUMN NATIONS CUP 2020 / MATCHS DE CLASSEMENT

Samedi 5 décembre 2020

FINALE

Dimanche 6 décembre 2020

CLASSEMENT FINAL

Après la septième place décrochée par les Fidji devant la Géorgie, un deuxième match de classement de l’Autumn Nations Cup avait lieu ce samedi entre l’Irlande et l’Ecosse. Les deux sélections ont terminé à la deuxième place de leur groupe et se disputaient la dernière marche du podium. Chez eux, sur la pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin, les Irlandais ont tout d’abord été pénalisés à plusieurs reprises. Des opportunités saisies par l’Ecosse et son buteur d'origine sud-africaine Jaco van der Walt pour marquer neuf points sur trois coups de pied, lui qui fêtait ce samedi sa première sélection. Il n’en a pas fallu plus au XV de Trèfle pour réagir au pied par Johnny Sexton et dans le jeu par Keith Earls. Juste avant la mi-temps, le trois-quarts aile gauche irlandais a profité de la passivité des Ecossais dans leur propre en-but pour réceptionner une passe lobée au pied et aplatir. L’Irlande a ainsi regagné les vestiaires avec deux longueurs d’avance au tableau d'affichage.Le tournant du match a certainement eu lieu en début de seconde période quand les joueurs d’Andy Farrell ont marqué deux essais en l'espace de seulement sept minutes. Le pilier gauche Cian Healy a tout d'abord ajouté, le jour de sa 104eme sélection, cinq points supplémentaires avant que Keith Earls n'aille conclure en coin son doublé. Ce dernier est ainsi devenu le deuxième meilleur marqueur d’essais sous le maillot de l'Irlande avec 32 unités et compte désormais quatorze longueurs de moins que le recordman, la légende Brian O’Driscoll. Malgré son unique essai inscrit par Duhan van der Merwe, l’Ecosse a montré trop d’indiscipline pour espérer vivre une remontée au score. En effet, le XV du Trèfle a marqué deux pénalités supplémentaires par l'intermédiaire de Ross Byrne dans le dernier quart d’heure et validé sa victoire (31-16). Victorieuse, l’Irlande termine ainsi à la troisième place de l'Autumn Nations Cup, laissant l’Ecosse au pied du podium.Géorgie -: 24-38- Ecosse : 31-16Pays de Galles - ItalieAngleterre - France1-2-3- Irlande4- Écosse5-6-7- Fidji8- Géorgie