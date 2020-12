Autumn Nations Cup : Le titre de meilleur joueur pour Brice Dulin

And the winner of Player of the Tournament is... 🥁 @BriceDulin!🇫🇷

Dulin aurait préféré une victoire en finale à ce titre honorifique

Pour son retour, Brice Dulin a impressionné. Sélectionné par Fabien Galthié dans le XV de France largement remanié appelé à participer à la fin de l’Autumn Nations Cup, plus de trois ans après son dernier match sous le maillot tricolore, l’arrière de La Rochelle a été élu par les fans meilleur joueur de l’Autumn Nations Cup, remportée ce dimanche à Twickenham au bout de la prolongation par l’Angleterre face aux Bleus. Déjà élu joueur du match face à l’Italie, rencontre durant laquelle il avait réalisé une passe décisive pour Teddy Thomas, le joueur de 30 ans s’est signalé en marquant le premier essai de la finale de la compétition. Des performances qui lui ont permis de recueillir 30,2% des voix à l’occasion du vote lancé par les organisateurs de l’Autumn Nations Cup. L’international français devance l’Ecossais Duhan van der Merwe (26,2%) ainsi que les Anglais Maro Itoje (25,9%) et Tom Curry (17,6%).Sélectionné afin d’encadrer un groupe largement rajeuni, Brice Dulin a savouré ce retour en Bleu après plusieurs années difficiles. « La seule revanche que j’ai, c’est par rapport à moi et à certaines difficultés rencontrées par le passé. C’est une sorte de concrétisation des deux dernières années où j’ai énormément bossé pour pouvoir prétendre à revenir en équipe de France, a confié l’arrière international au site officiel de la FFR. J’ai passé un long moment sans prendre du plaisir sur le terrain et sur les six derniers mois, je m’éclate ! J’ai la chance que mon club de La Rochelle tourne bien en championnat et que l’équipe de France s’inscrive dans une dynamique très positive. Ma réelle satisfaction, c’est le plaisir trouvé sur le terrain ! » Mais ce titre de meilleur joueur du tournoi n’enlève pas l’amertume d’une défaite à la dernière seconde face à l’Angleterre. « J’aurai échangé volontiers ce titre contre une victoire face à l’Angleterre, ajoute-t-il. Ça aurait été une belle récompense pour l’équipe. » Avec le niveau montré par Brice Dulin depuis plusieurs semaines, voire mois, remporter des titres avec le XV de France pourrait vite devenir réalité.