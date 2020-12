Encore un petit nouveau en équipe de France ! Ce lundi, Clément Laporte (aucun lien de parenté avec Bernard) a été appelé en renfort par le staff des Bleus. C'est son club du LOU qui l'a annoncé, la Fédération française de rugby précisant quelques heures plus tard qu'il s'agissait de remplacer le Clermontois Jean-Pascal Barraque, forfait. L'arrière de 22 ans intègre donc le groupe de 31 joueurs qui vont préparer la finale de l'Autumn Nations Cup contre l'Angleterre dimanche à Twickenham. Dimanche, Fabien Galthié n'avait convoqué qu'un seul arrière dimanche pour ce "Crunch", Brice Dulin. Clément Laporte vient donc renforcer le poste, même s'il est également capable de jouer à l'aile.

Laporte va connaitre du monde à Marcoussis !

Champion du monde U20 en 2018, le Lyonnais a été formé à Bordeaux-Bègles puis à Agen, où il a a effectué ses débuts professionnels en 2017. Il a ensuite rejoint le LOU en 2019 et va donc retrouver à Marcoussis ses coéquipiers Baptiste Couilloud, Killian Geraci et Pierre-Louis Barassi. Laporte était titulaire dimanche soir lors de la victoire in extremis des Lyonnais contre le Stade Français (20-19, 10eme journée de Top 14). Il a disputé trois autres matchs cette saison en championnat, dont deux comme titulaire, mais n'a pas inscrit le moindre point. La saison passée, il n'avait disputé qu'un seul match avec le LOU en raison d'une opération de l'épaule. A Marcoussis cette semaine, Clément Laporte va retrouver sept joueurs ayant été sacrés champion du monde U20 en 2018 : Hassane Kolingar, Killian Geraci, Sacha Zegueur, Cameron Woki, Louis Carbonel, Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel. Quelle belle génération !

Couilloud prend le brassard

Lundi après-midi, la Fédération française a dévoilé le nom du joueur qui sera capitaine en Angleterre, et il s'agit de Baptiste Couilloud. Le Toulonnais Charles Ollivon avait porté le brassard lors des trois premiers matchs automnaux des Bleus, puis son coéquipier Baptiste Serin lui avait succédé contre l'Italie, mais lui aussi est atteint par la limite des trois matchs, et cède donc le capitanat à un autre Baptiste, Couilloud. Le demi de mêlée de 23 ans ne compte que quatre sélections (0 point) avec le XV de France : trois en 2018 et une samedi dernier contre l'Italie.