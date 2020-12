Autumn Nations Cup : Laporte forfait

Il y avait très peu de chances qu'il figure sur la feuille de match de la finale de l'Autumn Nations Cup entre l'Angleterre et la France dimanche (15h00, heure française) à Twickenham, mais c'est désormais officiel : Clément Laporte (aucun lien de parenté avec Bernard) ne sera pas du voyage à Londres. L'arrière du LOU, âgé de 22 ans, avait été appelé en renfort lundi dernier par le staff de l'équipe de France, qui n'avait qu'un seul n°15 de métier dans son groupe de 31 préparant le match contre le XV de la Rose à Marcoussis, Brice Dulin. Laporte remplaçait alors numériquement le Clermontois Jean-Pascal Barraque, blessé. Mais ce jeudi, à la veille de l'annonce de la composition d'équipe par Fabien Galthié, on a appris que Clément Laporte était blessé à son tour. Selon RMC Sport, il souffre d'une pointe à l'ischio-jambier et va donc rentrer dans le Rhône. Il ne sera pas remplacé dans le groupe.

Laporte avait retrouvé sept champions du monde U20

Champion du monde U20 en 2018, Clément Laporte a été formé à Bordeaux-Bègles puis à Agen, où il a a effectué ses débuts professionnels en 2017. Il a ensuite rejoint le LOU en 2019 et a donc retrouvé à Marcoussis pendant quelques jours ses coéquipiers Baptiste Couilloud, Killian Geraci et Pierre-Louis Barassi. Laporte était titulaire dimanche soir lors de la victoire in extremis des Lyonnais contre le Stade Français (20-19, 10eme journée de Top 14). Il a disputé trois autres matchs cette saison en championnat, dont deux comme titulaire, mais n'a pas inscrit le moindre point. La saison passée, il n'avait disputé qu'un seul match avec le LOU en raison d'une opération de l'épaule. A Marcoussis cette semaine, Clément Laporte a retrouvé sept joueurs ayant été sacrés champion du monde U20 en 2018 : Hassane Kolingar, Killian Geraci, Sacha Zegueur, Cameron Woki, Louis Carbonel, Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel. Mais il va devoir les quitter.