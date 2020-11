Autumn Nations Cup : L'Angleterre en finale

Contre la France en finale

AUTUMN NATIONS CUP 2020

Phase de poules

Groupe A

Vendredi 13 novembre

Samedi 14 novembre

Samedi 21 novembre

Samedi 28 novembre

Dimanche 29 novembre

La passe de trois victoires, c’est ce que visait l’Angleterre ce samedi (17h00) contre le pays de Galles à Llanelli à l'occasion de la 3eme et dernière journée de cette première édition de l'Autumn Nations Cup. Avec surtout, le XV de la Rose avait également l’occasion de surfer sur sa vague positive pour clôturer parfaitement sa phase de poule et préparer cette éventuelle finale, qui se profilait. Mission accomplie (24-13), même si les espoirs anglais ont pris du plomb dans l’aile dès l’entame de la rencontre. Sur une tentative de coup de pied, Dan Biggar a bien contré. Le trois-quart centre Johnny Williams a alors entamé une course folle et tapé deux fois dans le ballon pour aller marquer le premier essai. Menés 7-0 après la transformation, les Anglais ont vite remis les pendules à l’heure.Seulement trois minutes plus tard, et après une belle action collective menée du côté gauche au côté droit puis inversement, Henry Slade a marqué en toute tranquillité le premier essai des siens. Owen Farrell, déjà en échec, a une nouvelle fois failli au pied avant d’inscrire deux pénalités coup sur coup avant la mi-temps (7-11). Dans le second acte, le pays de Galles n’est pas parvenu à percer le rideau défensif anglais et s’en est remis à Biggar par deux fois. Grâce à un deuxième essai, venu de Mako Vunipola, les hommes d’Eddie Jones ont conservé leur avantage. Sans jamais se mettre à l’abri d’un retour au score gallois,Le XV de la Rose connaît depuis samedi soir le nom son adversaire en finale. Il s'agira de la France.Irlande 4Pays de Galles 4Géorgie 0– Pays de Galles : 32-9– Géorgie : 40-0– Irlande : 18-7– Géorgie : 18-0Pays de Galles –: 13-24Irlande - Géorgie