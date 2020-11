🕊️😢 Tu es 𝐮𝐧𝐞 𝐥𝐞́𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞. Tu as marqué à jamais l'histoire de ce jeu. Cette victoire ce soir est 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐢. Tu vas beaucoup nous manquer. Plus que jamais : #MercIDomi 💙🤍❤️ pic.twitter.com/1loFWac5MW

— France Rugby (@FranceRugby) November 28, 2020

AUTUMN NATIONS CUP 2020

Groupe B

1- France 14 points

Samedi 14 novembre

Dimanche 15 novembre

France

Samedi 21 novembre

Dimanche 22 novembre (à Edimbourg)

France

Samedi 28 novembre

France

MATCHS DE CLASSEMENT

Samedi 5 décembre

FINALE

Dimanche 6 décembre

S'il semble encore trop prématuré d'avancer qu'elle n'a rien à envier à ses aînés plus chevronnés, une chose est au moins sûre : la bleusaille a de beaux jours devant elle. Malgré une équipe composée en grande partie de joueurs ayant découvert le niveau international ce samedi et honoré du même coup leur toute première sélection,de cette première édition de l'Autumn Nations Cup, bouclée sur trois victoires en autant de matchs et à la première place de son groupe par ce XV de France décidément aussi séduisant avec ses titulaires que ses remplaçants. Pour les hommes de Fabien Galthié, qui en sont désormais à six victoires sur leurs sept matchs joués en 2020, la lumière a toutefois attendu la seconde mi-temps pour jaillir et éblouir des Italiens certes plus expérimentés mais emportés après la pause par la vague de fraîcheur et de spontanéité adverse. Après une première période poussive due probablement à l'atmosphère très étrange dans laquelle s'est déroulée cette dernière rencontre entamée par un vibrant hommage au déjà regretté Christophe Dominici, retrouvé mort mardi dernier dans le Parc de Saint-Cloud,La fusée Gabin Villière !Les Bleus ont alors retrouvé tout leur allant des dernières sorties. Jonathan Danty avait été le seul à aller à dame, tout en puissance, en première mi-temps (35eme), alors que les Italiens menaient, pour la seule fois de la soirée. Il a rapidement été rejoint au retour des vestiaires sur la liste des marqueurs d'essais français de ce match par quatre de ses coéquipiers. Tour à tour, la fusée Gabin Villière, Baptiste Serin, pour son sixième essai sous le maillot frappé du coq, Teddy Thomas, rivalisant de vitesse avec le jeune espoir du RCT passé du 7 au 15, et Sekou Macalou, histoire de parachever cette nouvelle démonstration de force en beauté, ont profité des automatismes naissants pour s'amuser avec la Squadra Azzurra, bonus offensif à la clé pour l'arrière rochelais Brice Dulin, élu homme du match pour son retour en Bleu - récompense qui doit notamment à ce caviar pour Thomas sur l'avant-dernier essai des Bleus, et ses coéquipiers.Du 13 novembre au 6 décembre 2020Ecosse 6Italie 5Fidji 0Italie –: 17-28– Fidji : vainqueur sur tapis vert (28-0)Italie – Fidji : match annulé pour cause de coronavirusEcosse –: 15-22Ecosse – Fidji : match annulé pour cause de coronavirus– Italie : 36-5>>> Chaque équipe dispute trois matchs de poule, puis un quatrième match contre l’équipe ayant le même classement dans l’autre poule, afin de déterminer le Top 8 final.Géorgie - FidjiIrlande - EcossePays de Galles - ItalieAngleterre - France