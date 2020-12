Autumn Nations Cup : La compo contre l'Angleterre

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 LE XV DE DÉPART !



Pour la neuvième et dernière fois de l'année 2020, Fabien Galthié a dévoilé sa composition d'équipe ce vendredi lors d'une conférence de presse à Marcoussis. Et sa composition est encore bien différente de la dernière qu'il avait dévoilée, la semaine passée pour le match contre l'Italie (victoire 36-5), avec pas moins de six changements dans le XV de départ pour cette finale de l'Autumn Nations Cup contre l'Angleterre à dimanche Twickenham (15h00, heure française).A l'arrière, le sélectionneur continue de faire confiance à Brice Dulin, ce qui n'est pas une surprise, puisque le Rochelais était le seul arrière de métier, suite au forfait du Lyonnais Clément Laporte. Sur les ailes, Gabin Villière enchaînera une deuxième titularisation d'affilée, alors qu'Alivereti Raka prendra la place de Teddy Thomas, qui a atteint la limite des trois feuilles de match cet automne. Le Clermontois de bientôt 26 ans va ainsi renouer avec le maillot bleu pour la première fois depuis la Coupe du Monde 2019. Jonathan Danty conserve sa place au centre, où il évoluera aux côtés du jeune Bordelais de 20 ans Yoram Moefana, qui va honorer sa deuxième sélection, grâce à ses derniers entraînements de qualité. Il remplace Jean-Pascal Barraque, blessé.Sans surprise, la charnière sera occupée par Mathieu Jalibert et Baptiste Couilloud, qui sera capitaine et prend la place de Baptiste Serin, qui a joué trois matchs. En troisième ligne, le petit nouveau du jour se nomme Selevasio Tolofua.Anthony Jelonch et Cameron Woki conservent leur place de titulaires. Comme contre l'Italie, la deuxième ligne sera formée par le Palois Baptiste Pesenti et le Lyonnais Killian Géraci. Enfin, Dorian Aldegheri est le seul joueur à conserver sa place en première ligne, puisqu'il retrouvera pour la première fois Pierre Bourgarit (2 sélections en 2019) à ses côtés au talon et Hassan Kolingar, qui était remplaçant la semaine passée. Cette équipe sera-t-elle capable de créer l'exploit face à un XV de la Rose qui alignera son équipe-type, ou presque ? Réponse dimanche en fin d'après-midi...Dulin – Raka, Moefana, Danty, Villière – (o) Jalibert, (m) Couilloud (cap) – Tolofua, Jelonch, Woki – Pesenti, Geraci – Aldegheri, Bourgarit, KolingarMauvaka, Neti, Atonio, Macalou, Bézy, Carbonel, Barassi