Autumn Nations Cup : La cinquième place pour le pays de Galles aux dépens de l'Italie

Il ne manque plus que le nom du vainqueur. Alors que les Fidji ont pris la septième place puis les Irlandais ont pris le meilleur sur l’Ecosse pour la troisième place, le pays de Galles a tenu à conclure son Autumn Nations Cup sur une victoire. Sur sa pelouse du Parc y Scarlets, le XV du Poireau a pris le meilleur sur l’Italie pour s’offrir la cinquième place finale de la compétition. Une rencontre que les Gallois ont démarré tambour battant avec Kieran Hardy qui a inscrit le premier essai après seulement six minutes de jeu. Les joueurs de Wayne Pivac ont continué d’appuyer fort et, dix minutes plus tard, c’est le talonneur Sam Parry qui a bonifié le temps fort de son équipe... mais c’était sans compter sur la réaction de la Squadra Azzurra. Après une pénalité signée Paolo Garbisi peu avant la demi-heure de jeu, Marco Zanon a marqué le premier essai italien dans cette rencontre. Dans la foulée du carton jaune reçu par Josh Adams, Garbisi a ramené l’Italie à une longueur à la mi-temps.

Le pays de Galles n’a pas laissé échapper la victoire

Si, d’entrée de deuxième période, Callum Sheedy a redonné quatre points d’avance au pays de Galles, l’essai de Johan Meyer a glacé le banc du XV du Poireau. En effet, pour la première fois du match, la Squadra Azzurra a pris l’avantage au tableau d’affichage... mais les Italiens se sont ensuite éteints sur le plan offensif, ne marquant pas le moindre point dans les 32 dernières minutes du match. Les Gallois ont profité de cette attaque transalpine inoffensive pour prendre le contrôle de la rencontre. Après un essai de Gareth Davies peu avant l’heure de jeu, George North y est allé de sa réalisation à un peu plus de dix minutes de la sirène. Justin Tipuric est venu conclure la rencontre avec le cinquième et dernier essai du pays de Galles dans ce match à cinq minutes du coup de sifflet final. Avec ce net succès (38-18), les Gallois terminent 2020 sur une bonne note et la cinquième place de cette Autumn Nations Cup.



AUTUMN NATIONS CUP 2020 / MATCHS DE CLASSEMENT

Samedi 5 décembre 2020

Géorgie - Fidji : 24-38

Irlande - Ecosse : 31-16

Pays de Galles - Italie : 38-18



FINALE

Dimanche 6 décembre 2020

15h00 à Londres : Angleterre - France



CLASSEMENT FINAL

1-

2-

3- Irlande

4- Ecosse

5- Pays de Galles

6- Italie

7- Fidji

8- Géorgie