Autumn Nations Cup : Galthié et Ibanez évoquent le manque d’expérience de l’équipe

Ce samedi au Stade de France, c’est un XV de France avec 24 ans et 6 sélections de moyenne qui va défier l’Italie lors du dernier match de poules de l’Autumn Nations Cup. Un tiers des joueurs fêteront même leur première sélection (Neti, Geraci, Pesenti, Barraque, Villière) ! Le sélectionneur Fabien Galthié n’a pas eu le choix, puisqu’aucun joueur français ne devait disputer plus de trois matchs internationaux cet automne, et il s’en est accommodé : « Nous nous sommes concentrés pour construire une expérience collective, même en un temps raccourci, a reconnu le sélectionneur en conférence de presse. On a essayé d'optimiser chaque moment, d'optimiser chaque expérience analytique pendant les journées de lundi et mardi. Même chose mercredi pour la journée de pratique sensorielle et la séance à haute intensité. Ce groupe a une expérience limitée mais c'est le contrat, le deal. Nous le savions et nous faisons avec. »

Ibanez : "Je tiens à souligner le sérieux et la concentration observés cette semaine"

Le manager des Bleus, Raphaël Ibañez, a quant à lui retenu la qualité de l’entraînement, même si certains sont restés sur la touche : « On pensait qu'on avait battu notre record de préparation la plus courte avant le match contre les Gallois. Et bien non. Nous avons pris en main ce groupe lundi après-midi et nous voilà jeudi en train d'annoncer la composition d'équipe. Je tiens à souligner le sérieux et la concentration observés cette semaine. La séance à haute intensité d'hier (mercredi) a été exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, en termes notamment d'énergie. Des joueurs ont été touchés, comme Fabien Sanconnie qui a reçu une béquille profonde au niveau du quadriceps et qui sera indisponible quelques jours. Olivier Klemenczak a subi une entaille dans la région du tendon d'Achille qui a nécessité la pose de treize points de suture. Enfin, Gervais Cordin nous a fait part de douleurs à une cheville, une petite entorse. » Ce XV de France expérimental aura-t-il les moyens de battre l’Italie et ainsi finir en tête du groupe ? Réponse samedi vers 23h00…