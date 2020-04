Australie : Vers un départ massif d'internationaux en direction de l'Angleterre ?

Et si des internationaux australiens prenaient la direction de l'Angleterre ? Cette hypothèse semble prendre de plus en plus forme, en cette période de pandémie de coronavirus. Actuellement, le rugby australien doit faire face à de gros problèmes financiers, à cause de ça. C'est pour cela qu'il pourrait autoriser, de manière temporaire, ses meilleurs éléments à s'expatrier. D'après les informations du Sydney Morning Herald, plusieurs d'entre eux devraient ainsi obtenir le précieux sésame qui pourrait donc les mener tout droit vers la Premiership, à compter de la saison prochaine.

Une autorisation de sortie de six mois

Ces Wallabies pourraient ainsi compenser la perte de salaire qu'ils vont subir. Cette dernière devrait être entérinée par leur Fédération, en début de semaine prochaine. Parmi ces heureux élus pourraient bien figurer le capitaine Michael Hooper, le centre Tevita Kuridrani, l'ouvreur Matt Toomua ou encore l'arrière Dane Haylett-Petty. Ces joueurs auront l'autorisation de partir pour une durée de six mois, avant de revenir et disputer, avec leur sélection, la tournée de juillet 2021. S'ils semblent donc bel et bien autorisés à partir, ce n'est pas n'importe où. En effet, l'ARU privilégie la Premiership et la Top League, mais exclut le Top 14, selon la presse australienne.