Australie : Un groupe de 40 joueurs appelé pour préparer les test-matchs face au XV de France

Timani, huit ans après

Dave Rennie prépare déjà la prochaine Coupe du Monde. Alors que la sélection australienne doit recevoir à trois reprises le XV de France les 3, 10 et 17 juillet prochains, si les circonstances sanitaires le permettent, son sélectionneur a dévoilé ce dimanche un groupe de 40 joueurs en vue d’un stage de préparation de trois jours sur la Gold Coast dans le courant du mois d’avril, dont pas moins de quatorze n’ayant pas encore porté le maillot des Wallabies. Une sélection dont le principal nom qui ressort est celui de Tim Anstee. Spécialiste du rugby à 7 et recrue de la Western Force, le joueur de 23 ans apparaît pour la première fois dans la liste des Wallabies tout comme Lachlan Lonergan, qui a fait les beaux jours des moins de 23 ans australiens. Dans cette liste à la moyenne d’âge de 24 ans, l’ancien joueur de rugby à XIII Suliasi Vunivalu prend également place contrairement à Michael Hooper, qui est écarté en raison de son récent départ pour le Japon.Mais s’il y a une prime à la jeunesse, Dave Rennie ne compte pas se passer de l’expérience et notamment celle de Sitaleki Timani. L’ancien joueur de Montpellier et de Clermont, revenu en Australie cette année sous les couleurs de la Western Force, revient en sélection à 34 ans, huit ans après la dernière de ses 18 apparitions avec les Wallabies. Agé de 32 ans, le troisième-ligne Cadeyrn Neville va également découvrir la sélection australienne. Une sélection que Dave Rennie présente comme « une indication de la forme et du potentiel » de l’Australie à un peu plus de deux ans de la Coupe du Monde en France. « La colonne vertébrale des Wallabies est là et c'est juste une opportunité d'en apprendre un peu plus sur quelques gars, a ajouté le sélectionneur australien. C'est un petit message pour ceux qui ne sont pas dans la liste, à savoir qu'ils doivent continuer à travailler dur et à s'améliorer parce que certaines places sont assez chères. »