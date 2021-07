Australie : Tupou, seul changement des Wallabies contre la France

« Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère »

On ne change rien ou presque pour l'Australie. En effet, quelques jours après la courte et miraculeuse victoire des Wallabies contre la France (23-21), Dave Rennie a dévoilé ce dimanche sa composition pour le deuxième test-match contre les Bleus.Auteur d'une bonne entrée, Taniela Tupou, le pilier droit des Queensland Reds, remplace Allan Alaalatoa, l'avant des Brumbies, dans le XV de départ des locaux. Apte, James O'Connor devra donc encore attendre pour rejouer, Rennie préférant prendre son temps avec l'arrière polyvalent, récemment touché à l'aine.« Taniela (Tupou) a eu un réel impact des deux côtés du ballon lorsqu'il est entré (lors du 1er match) et nous chercherons à ce qu'il fasse de même dès le départ à Melbourne. (...)Un manque de précision à Brisbane nous a empêché d'en tirer le meilleur parti, mais nous avons fait preuve de beaucoup de caractère pour rester dans le combat jusqu'au coup de sifflet final, a notamment déclaré Rennie, ce dimanche, en conférence de presse, avant de retrouver les Bleus dans quelques jours. (...)» Australiens et Français auront donc à coeur de se rattraper après une première rencontre qui a laissé des regrets.Banks - Wright, Paisami, To'omua, Koroibete - Lolesio (o), Gordon (m) - Hooper (cap), Wilson, Valetini - Salakaia-Loto, Philip - Tupou, Paenga-Amosa, SlipperLonergan, Bell, Alaalatoa, Swain, Naisarani, McDermott, Ikitau, Kellaway