Australie - Tournée d'automne : Koroibete absent

L'Australie devra s'en passer. Ce dimanche, Dave Rennie, le sélectionneur de l'équipe d'Australie de rugby, a annoncé qu'il ne pourra pas compter sur l'ailier Marika Koroibete, à l'occasion de la prochaine tournée d'automne. A cette occasion, les Australiens doivent se rendre au Japon mais également en Grande-Bretagne. Pour justifier cette décision, Koroibete, aujourd'hui âgé de 29 ans et qui avait déjà renoncer au tout dernier match de l'Australie, lors du Rugby Championship, face à l'Argentine afin de rester avec son dernier enfant, qui venait alors de naître, a indiqué préférer, encore une fois, rester avec sa famille, toujours du côté de Melbourne, durant cette même période. A son sujet, Rennie a déclaré, dans des propos rapportés par l'AFP : « Nous en parlions depuis un moment. Marika a été loin de chez lui pendant un long moment, et (sa femme) Emma est plutôt seule là-bas (ndlr : à Melbourne). Ils viennent d'avoir un enfant, et ils ont déjà deux autres jeunes garçons, donc vu cette situation, Marika a décidé de ne pas participer à la tournée. »

L'Australie commencera sa tournée par le Japon

A l'occasion de cette fameuse tournée d'automne, l'équipe d'Australie de rugby, qui reste, toutes compétitions confondues, sur un total de quatre victoires de rang, doit affronter le Japon, du côté d'Oita, le 23 octobre prochain. Dès le mois de janvier prochain, l'ailier international australien Marika Koroibete (29 ans) évoluera d'ailleurs du côté du Japon, et plus précisément sous les couleurs des Panasonic Wild Knights. Par la suite, les Wallabies enchaîneront avec toute une série de test-matchs, contre l'Ecosse, l'Angleterre, avant de finir par le pays de Galles. Malgré l'absence à venir de Koroibete, Dave Rennie n'en reste pas moins confiant quant à la densité de son effectif afin de compenser au mieux cette future absence. Jordan Petaia ainsi que Tom Wright sont des noms qui reviennent le plus souvent pour le suppléer.