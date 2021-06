Australie : Onze nouveaux appelés pour la tournée face au XV de France

Rennie compte sur la jeunesse et l’expérience

Le groupe de 38 joueurs sélectionné par Dave Rennie

A deux ans de la Coupe du Monde, Dave Rennie veut faire un revue d’effectif. En effet, alors que l’Australie va accueillir le mois prochain le XV de France pour trois test-matchs en dix jours, le sélectionneur des Wallabies a rendu public sa liste de 38 joueurs sélectionnés pour cette tournée. Pour des raisons sanitaires, le staff australien a décidé de ne miser que sur des joueurs évoluant au pays dans une sélection choisie pour « sa forme physique et son potentiel ». Alors que Michael Hooper conserve son rôle de capitaine et que l’ancien deuxième-ligne de Montpellier et Clermont Sitaleki Timani va retrouver les Wallabies huit ans après la dernière de ses 18 sélections, pas moins de onze joueurs n’ayant jamais eu l’occasion de porter le maillot de la sélection intègre ce groupe, dont Lachlan Lonergan, Feleti Kaitu’u ou encore Rob Leota.Pour Dave Rennie, cette sélection aux contours assez expérimentaux est « un bon équilibre entre les jeunes et les anciens » mais il est conscient que « l'ensemble du groupe est très enthousiaste à l'idée de se mettre au travail et de se donner à fond pour le maillot des Wallabies contre la France ». Récemment passé par Pau, le deuxième-ligne Matt Philip entre également dans cette liste de 38 joueurs dans laquelle on retrouve des éléments tels James Slipper, Matt To’omua, Scott Sio ou encore James O’Connor, dont le but sera d’apporter à la jeune génération leur expérience du plus haut niveau international. A l’occasion de cette tournée, l’Australie affrontera à trois reprises un XV de France qui ne pourra pas compter sur son capitaine Charles Ollivon et qui devra respecter une quarantaine stricte de quatorze jours à son arrivée dans l’Hémisphère Sud. Un pré-requis qui a imposé une refonte du calendrier avec les deux premiers test-matchs qui auront lieu en semaine.Allan Alaalatoa, Tom Banks, Angus Bell, Filipo Daugunu, Pone Fa'amausili, Lalakai Foketi, Jake Gordon, Reece Hodge, Michael Hooper, Len Ikitau, Feleti Kaitu'u, Andrew Kellaway, Marika Koroibete, Rob Leota, Noah Lolesio, Lachlan Lonergan, Tate McDermott, Fraser McReight, Andy Muirhead, Isi Naisarani, James O'Connor, Brandon Paenga-Amosa, Hunter Paisami, Izaia Perese, Matt Philip, Lukhan Salakaia-Loto, Scott Sio, James Slipper, Darcy Swain, Lachie Swinton, Sitaleki Timani, Matt To'omua, Taniela Tupou, Rob Valetini, Michael Wells, Nic White, Harry Wilson, Tom Wright