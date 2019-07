Australie: O'Connor et Leali'ifano de retour face aux Pumas

On savait les Wallabies tenaillés par le doute à l'approche de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), mais le problème est peut-être plus sérieux qu'on l'imaginait pour l'équipe de Michael Cheika, finaliste de l'édition 2015, qui a ouvert le Rugby Championship (ou Four Nations) par une lourde défaite en Afrique du Sud le week-end dernier (35-17). Autant dire que la pression est à son comble à la veille de la réception de l'Argentine dans le cadre de la 2e journée samedi, à Brisbane (11h45).

Cheika doit tenter quelque chose pour relancer la machine australienne, et cette relance prendre les visages de 2 revenants : parmi les 5 changements opérés par le sélectionneur, qui permettent notamment au pilier Scott Sio, au demi de mêlée Will Genia, ainsi qu'aux arrières Marika Koroibete et Kurtley Beale de succéder respectivement à James Slipper, Nic White, Dane Haylett-Petty et Tom Banks, c'est un certain Christian Lealiifano (31 ans, 19 sélections) qui retrouve les galons de titulaire au poste d'ouvreur, après être revenu d'une leucémie, déclarée en 2016 et qui avait contraint le joueur des Brumbies à stopper sa carrière pour subir une greffe de moelle osseuse, avant de retrouver les terrains un an plus tard.

L'autre retour concerne le banc, où réapparaît l'ancien Toulonnais James O'Connor (29 ans, 44 sél.), dont la dernière cape remonte à... septembre 2013 ! La récente recrue des Reds peut lorgner sur un billet pour le Mondial nippon.

Le XV australien : Beale - Hodge, Kuridrani, Kerevi, Koroibete - (o) Lealiifano, (m) Genia - Hooper (Cap.), Naisarani, Salakaia-Loto - Arnold, Rodda - Kepu, Faiga'a, Sio.

Remplaçants : Latu, Slipper, Tupou, Simmons, Jones, White, To'omua, O'Connor.

Dans les rangs des Pumas, qu'on imagine surtout frustrés par leur court revers concédé face aux All Blacks (16-20), on retiendra la titularisation d'un joueur actuel du RCT : Facundo Isa (25 ans, 25 sél.), plus apparu en sélection depuis 2016, revient au poste de n°8 et profite de l'assouplissement des règles de sélection pour les internationaux évoluant à l'étranger ; il sera d'ailleurs accompagné pour l'occasion par le Parisien Nicolas Sanchez et le pilier des Saracens Juan Figallo,qui sont reconduits dans le quinze de départ qu'intègre lui aussi le futur Bordelais Santiago Cordero. Le Castrais Benjamin Urdapilletta n'a pour l'heure pas encore droit au chapitre.

Le XV argentin : Tuculet - Cordero, Moroni, De la Fuente, Moyano - (o) Sanchez, (m) Cubelli - Lezana, Isa, Matera (Cap.) - Lavanini, Petti - Figallo, Montoya, Tetaz Chaparro.

Remplaçants : S. Socino, Vivas, Herrera, Alemanno, Leguizamon, F. Ezcurra, Diaz Bonilla, Orlando.