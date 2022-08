Australie : Les Waratahs rapatrient Tolu Latu

Tolu Latu a décidé de rentrer au pays. A la suite de la Coupe du Monde 2019, le talonneur international australien avait fait le choix de s’exiler en Europe avec un contrat de trois ans au Stade Français Paris. S’il a longtemps été à la hauteur des attentes, avec notamment cinq essais en 24 matchs de Top 14 disputés à l’occasion de la saison 2020-2021, le natif de la ville tongienne de Nuku’alofa a connu un exercice 2021-2022 très compliqué. Ses performances ont été plombées par une trop grande indiscipline, avec pas moins de six cartons jaunes et deux cartons rouges reçus au fil des 21 matchs disputés la saison passée. Les limites ont été dépassées à l’occasion du huitième de finale aller de Champions Cup face au Racing 92. Reconnu coupable d’un plaquage dangereux sur Baptiste Chouzenoux, qui était alors en l’air pour réceptionner un ballon, Tolu Latu avait été suspendu pour onze semaines, mettant un terme prématuré à sa saison.

Lotu « excité de retourner là où tout a commencé »

Alors que le président parisien Hans-Peter Wild avait déclaré dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe que l’international australien « est un problème » mais également qu’il a « surtout un problème extrasportif avec l’alcool ». L’homme d’affaires suisse avait ajouté que son club devait « prendre une décision concernant Latu ». Cette décision a été prise en mai dernier quand le joueur lui-même avait annoncé son départ du Stade Français Paris. Pour essayer de rebondir à un peu plus d’un an de la Coupe du Monde, Tolu Latu a décidé de retrouver le club qui était le sien avant de rallier le Top 14, les Waratahs, avec un contrat portant pour la seule saison 2023. « Je suis tellement excité de retourner là où tout a commencé pour moi, a confié l’intéressé dans un communiqué de sa nouvelle formation. Sydney est et sera toujours ma maison, et je suis tellement chanceux d'avoir l'opportunité de représenter les Waratahs une fois de plus. J'ai hâte de commencer. » Tolu Latu a ainsi choisi de faire un retour à la maison pour prendre un nouveau départ.