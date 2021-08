Australie : Les critères d'éligibilité revus et corrigés ?

Les deux défaites face à la Nouvelle-Zélande ont-elles changé la donne ? Depuis 2015, la Fédération Australienne a mis en place ce qui est surnommé la « Loi Giteau ». Cette règle impose des règles strictes quant à l’éligibilité vis-à-vis des Wallabies des joueurs évoluant à l’étranger. En l’état actuel des choses, un joueur doit avoir porté le maillot de la sélection australienne à 60 reprises et avoir joué au moins sept saisons sous le maillot d’une franchise nationale pour pouvoir prétendre à une sélection malgré un départ à l’étranger. Une règle très claire qui ferme actuellement les portes des Wallabies à des joueurs de talent évoluant loin d’Australie tels Rory Arnold, Will Skelton ou encore Samu Kerevi, qui évoluent soit en France, soit au Japon. Les performances récentes de la sélection australienne, mise en difficulté par un XV de France très largement remanié puis battu à deux reprises par les All Blacks, semblent permettre l’ouverture d’une réflexion à ce sujet.

Vers des critères d’éligibilité allégés

Dans des propos recueillis par le quotidien local Sydney Morning Herald, le directeur général de Rugby Australia, Andy Marinos, n’a pas caché son envie de modifier cette règle pour permettre plus de souplesse et de permettre aux Wallabies d’aligner une équipe plus compétitive. « Les autres nations du rugby peuvent utiliser leurs meilleurs joueurs où qu'ils jouent. Dans notre cas, nous devons étudier leur éligibilité, a-t-il rappelé. Je ne dis pas que cela va faire une énorme différence mais cela apportera certainement beaucoup plus d'expérience et de profondeur dans le jeu. » La révision de la « Loi Giteau » pourrait passer par l’évolution de plusieurs critères actuellement en place. Le premier changement pourrait concerner le nombre de sélections minimal pour conserver son éligibilité. Fixé à l’heure actuelle à 60, il pourrait être réduit à une vingtaine. De plus, l’idée de permettre à Dave Rennie de sélectionner plus de deux joueurs évoluant à l’étranger fait son chemin. De quoi relancer l'Australie alors qu'elle souhaite accueillir la Coupe du Monde 2027 ?