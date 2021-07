Australie : Le carton rouge reçu par Koroibete contre la France annulé

Bonne nouvelle pour Marika Koroibete. En effet, ce lundi, World Rugby a annoncé qu'une commission disciplinaire a décidé d'annuler le carton rouge reçu par l'Australien, lors du test-match joué et remporté contre la France, sur le score de 33 à 30, ce samedi, du côté de Brisbane. Dans son communiqué annonçant cette nouvelle, World Rugby a ainsi notamment écrit : « Le joueur Marika Koroibete a reconnu avoir techniquement commis un acte de jeu déloyal méritant un carton rouge. Après avoir examiné toutes les preuves, la commission a estimé que le plaquage de Marika Koroibete sur le troisième ligne français Anthony Jelonch a d'abord provoqué un contact épaule contre épaule à la cinquième minute du match. Par la suite, à travers l'impact, tout contact avec la poitrine et le cou a été accidentel de la part de Koroibete. Sur cette base, la commission n'a pas maintenu le carton rouge et le joueur est libre de rejouer immédiatement. »

Rennie pourra compter sur Koroibete dès le match contre la Nouvelle-Zélande

Cette exclusion était donc intervenue dès la cinquième minute de jeu, lorsque l'ailier des Melbourne Rebels s'était rendu coupable d'un plaquage jugé trop haut, par l'arbitre de cette rencontre, à savoir le Néo-Zélandais Ben O'Keefe, sur son adversaire direct, à savoir le Français Anthony Jelonch. Par conséquent, ses coéquipiers, les Wallabies, avaient ainsi ensuite disputé presque l'intégralité de cette rencontre en infériorité numérique, soit à quatorze. Pourtant, cet handicap n'avait donc ensuite pas empêché les locaux de remporter finalement cette rencontre ainsi que cette série de test-matchs contre le XV de France, sur le score de deux victoires à une. A l'issue justement de cette fameuse troisième et dernière rencontre, le sélectionneur de l'équipe d'Australie, à savoir Dave Rennie, était monté au créneau et était même allé jusqu'à accuser les joueurs français, dont Anthony Jelonch, d'avoir simulé. En attendant, Rennie pourra donc finalement aligner son protégé, dès le prochain match des siens, à savoir le 7 août, dans le cadre de la Bledisloe Cup, contre la Nouvelle-Zélande.