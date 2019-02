Australie: L'ancien Toulonnais Barba banni de la NRL

Ben Barba (29 ans) n'aura fait que passer sous le maillot du Rugby Club Toulonnais en 2017. Le voilà aujourd'hui banni de la National Rugby League (NRL), le prestigieux championnat australien de rugby à XIII, suite aux allégations de violence conjugale dont il fait l'objet. Et l'on peut penser que l'ex-joueur du North Queensland, déjà remercié par son club, a épuisé ses crédits dans l'hémisphère sud, si l'on s'en tient au commentaire lapidaire du patron de la NRL, à son sujet : "Je ne vais pas demander un bannissement mondial, mais il n'y a pas de place pour lui en Australie. Il est temps qu'il se trouve une nouvelle vocation, a déclaré Todd Greenberg, ajoutant, après que des vidéos d'une altercation entre Barba et la mère de ses enfants, ainsi que des photos confondantes, ont circulé et permis d'aboutir à cette décision : Au sujet des violences faites aux femmes, nous agissons avec la plus grande sévérité."

Ben Barba: Australia's NRL bans player over alleged assault https://t.co/Tv48GXU6tY — BBC News (UK) (@BBCNews) 5 février 2019