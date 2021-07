Australie : La compo face aux Bleus

106eme sélection pour Hooper, 101eme pour Slipper

Pour le premier des trois tests-matchs (7 juillet, 14 juillet et 17 juillet) au programme entre l'Australie et le XV de France dans le cadre de la tournée en Australie des Bleus,Touché à l'aine, O'Connor espérait que le dernier test qu'il passerait pour savoir s'il pourrait tenir sa place ou pas lui permettrait de répondre présent face aux Français, mais cela n'a pas été le cas, au grand désespoir de Rennie.Lui aussi incertain, le trois-quart centre Matt To'omua, blessé au cou, sera, lui, de la partie en revanche. Contrairement à son coéquipier, le test du joueur des Brumbies a rassuré l'intéressé, qui pourra débuter face aux Bleus, aux côtés d'Hunter Paisami. Nic White n'aura pas cette chance.Au même titre qu'O'Connor, le demi de mêlée est contraint de renoncer à ce premier test face au deuxième du dernier Tournoi des 6 Nations.lors de cette partie qui permettra au pilier James Slipper, qui débutera aux côtés de Brandon Paenga-Amosa et de Michael Alaalatoa, d'honorer sa 101eme sélection. En troisième ligne, le capitaine Michael Hooper est encore plus chevronné que que Slipper. Mercredi, il fêtera sa 106eme cape avec les Wallabies. Lachlan Lonergan, Darcy Swain, Len Ikitau et Andrew Kellawa n'en sont pas du tout là. Lors de ce premier test, les quatre hommes, qui débuteront tous la partie sur le banc des remplaçants, effectueront leurs grands débuts en match international sous le maillot des doubles champions du monde (en 1991 et 1999).Tom Banks - Tom Wright, Hunter Paisami, Matt To'omua, Marika Koroibete - Noah Lolesio (o), Jake Gordon (m) - Harry Wilson, Michael Hooper (cap), Rob Valetini - Lukhan Salakaia-Loto, Matt Philip - Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa, James SlipperRemplaçants : Lachlan Lonergan, Angus Bell, Taniela Tupou, Darcy Swain, Isi Naisarani, Tate McDermott, Len Ikitau, Andrew Kellaway