Australie: James O'Connor de retour avec les Wallabies !

La rumeur circulait ces derniers jours, sans qu'on n'ose trop y croire... Et pourtant, James O'Connor (29 ans, 44 sélections) est bel et bien réapparu en sélection australienne, après que l'ancien Toulonnais a été libéré en début de mois du contrat qui le liait au club anglais de Sale. Si au cours de sa carrière sous le maillot du RCT (2014-2017) son éphémère retour en Super Rugby était resté sans lendemain en 2015, cette fois, O'Connor a paraphé l'indispensable contrat avec la Fédération australienne (RA) et avec les Queensland Reds. D'une durée de 2 ans et demi, soit jusqu'à fin 2022, celui-ci lui permet non seulement de réintégrer les Wallabies, mais aussi de prétendre à une place dans le squad qui sera retenu pour la prochaine Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.).

D'ici là, le trois-quarts polyvalent, qui semble décidé à stabiliser sa carrière comme il aspire désormais à évoluer au centre, figure dans le groupe qui ouvrira samedi le Rugby Championship (ou Four Nations) en Afrique du Sud.