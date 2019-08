Australie: Folau assigne sa fédération en justice

Les tribunaux jugeront donc du litige opposant Israël Folau (30 ans, 73 sélections) à Rugby Australia (RA). L’ex-star du rugby aussie a confirmé ce jeudi avoir entamé des poursuites judiciaires pour discrimination religieuse contre son ex-employeur, après l’échec des tentatives de conciliation entre les deux parties. Son ancien club des New South Wales Waratahs est aussi visé, comme le confirme le message envoyé par le joueur sur Twitter.

I confirm I have commenced court proceedings against Rugby Australia and NSW Waratahs. Thank you to those who have supported me over this journey – it has meant so much to Maria and me. God bless. pic.twitter.com/Ojgw9uRw79