Australie: Cheika dévoile les 31 Wallabies... avec Ashley-Cooper !

Le groupe de Michael Cheika pour la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) compte cette année, avec 1 406 capes réunies sur le papier, quelques 200 sélections de plus que lors du Mondial 2015, dont les Wallabies furent les finalistes malheureux il y a 4 ans face aux All Blacks. A lui tout seul, l'ancien Bordelais Adam Ashley-Cooper, à l'heure de disputer sa 4e Coupe du monde (seul George Gregan compte autant de participations), apporte 118 sélections ! Pourtant, 18 des heureux élus vont découvrir la compétition suprême.

A 35 ans, Ashley-Cooper est l'une des attractions de cette liste avec le néophyte Jordan Petaia (19 ans), jamais vu jusqu'à présent en équipe nationale et qui est appelé à devenir le premier Wallaby né en 2000 en même temps que le plus jeune Australien de l'histoire à prendre part à un Mondial. Comme un certain David Pocock, éloigné des terrains depuis 7 mois suite à une blessure au mollet, Petaia, qui a très peu joué en Super Rugby cette saison, aura besoin du dernier match de préparation programmé face aux Samoa le 7 septembre, à Sydney. On notera la prise de risque assumée par Cheika de ne partir au Japon qu'avec deux demis de mêlée (Will Genia, Nic White) en laissant à la maison notamment Nick Phipps.

L'Australie figurera dans la poule D de ce Mondial avec le pays de Galles, nouveau n°1 du classement mondial, la Géorgie, l'Uruguay et les Fidji, face auxquels les coéquipiers du capitaine Michael Hooper débuteront dans le tournoi le 21 septembre, à Sapporo, une semaine avant le choc face aux Gallois.