Australie : Berrick Barnes prend sa retraite

C’est l’heure de la retraite pour Berrick Barnes ! L'ouvreur (ou centre) australien, qui fêtera ses 34 ans à la fin du mois de mai, a décidé de mettre un terme à sa carrière, lui qui évoluait depuis 2013 dans le championnat japonais. « Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu contribuer davantage sur et en dehors du terrain. Malheureusement, mon corps ne me permet plus de faire ce que j'ai pu faire dans le passé et c'est pourquoi j'ai choisi de prendre ma retraite », a écrit celui qui a porté 51 fois le maillot des Wallabies (pour 200 points marqués), entre 2007 et 2013.

Deux essais en Coupe du Monde pour sa première cape

Berrick Barnes a notamment disputé les Coupes du Monde 2007 et 2011, et avait honoré sa première cape en marquant deux essais contre le Japon lors du Mondial 2007. Passé par les Queensland Reds, les Ballymore Tornadoes et les Waratahs en Australie entre 2005 et 2013, il a ensuite mis le cap sur le Japon, mettant ainsi fin à sa carrière internationale.