Argentine : Une équipe remaniée pour affronter le XV de France

¡Equipo confirmado de @lospumas para enfrentar a Francia en el inicio de la ventana internacional de noviembre!

📅 Sábado

⏰ 17:00 h (hora argentina)

🏟️ Stade de France (Saint-Denis)

📺 ESPN 2#VamosLosPumas #VamosArgentina #RugbyArgentino pic.twitter.com/Eba05kzj0g



Sanchez sur le banc

Le XV de départ de l’Argentine face à la France

Tout comme Fabien Galthié, Mario Ledesma a fait ses choix. Après un Rugby Championship que les Pumas ont terminé avec six défaites en autant de rencontres, le sélectionneur argentin a décidé d’aligner une majorité de joueurs évoluant en Top 14 mais également une équipe largement remaniée par rapport à celle qui s’est inclinée face à l’Australie en octobre dernier. En effet, seuls l’arrière Emiliano Boffelli, le centre Matias Moroni, le demi d’ouverture Santiago Carreras, le troisième-ligne Marcos Kremer, les deux deuxième-ligne Tomas Lavanini et Guido Petti ainsi que le talonneur et capitaine Julian Montoya conservent leurs places dans le XV de départ pour affronter le XV de France. Pour compléter les lignes arrières, Mario Ledesma a décidé de faire confiance à Bautista Delguy et Mateo Carreras aux ailes.Jeronimo de la Fuente sera, quant à lui, aux côtés de Matias Moroni au centre. Le poste de demi de mêlée sera convié au Biarrot Tomas Cubelli. La confirmation de Santiago Carreras au poste de demi d’ouverture signifie que l’ouvreur du Stad Français Paris Nicolas Sanchez débutera la rencontre sur le banc. La troisième ligne voit Pablo Matera et Facunso Isa retrouver Marcos Kremer alors que Francisco Gomez Kodela et Thomas Gallo seront les deux piliers pour lancer la rencontre. Sur le banc de touche, au-delà de Nicolas Sanchez, on retrouve le Rochelais Facundo Bosch aux côtés de Rodrigo Martinez, Santiago Medrano, Lucas Paulos, Juan Martin Gonzalez, Gonzalo Bertranou et Lucio Cinti.Boffelli - Delguy, Moroni, de la Fuente, M.Carreras - (o) S.Carreras, (m) Cubelli - Kremer, Isa, Matera - Lavanini, Petti - Gomez-Kodela, Montoya, GalloBosch, Martinez, Medrano, Paulos, Gonzalez, Bertranou, Sanchez, Cinti