Argentine : Les Pumas prochainement pris en main par Cheika

Les Pumas tiennent leur nouveau patron. Après quatre ans à la tête de la sélection argentine, Mario Ledesma a récemment décidé de jeter l’éponge et de démissionner de son poste. « C'est une décision personnelle, avait alors déclaré en conférence de presse l’ancien talonneur au moment de confirmer son choix. Ce n'est la faute de personne, ni du staff, ni des joueurs, c'est un cycle qui se termine. » A partir de là, les dirigeants de la Fédération Argentine de rugby (UAR) se sont mis en quête d’un remplaçant de tout premier ordre avec les noms de l’entraîneur du Stade Français Paris Gonzalo Quesada, celui du manager de Provence Rugby Mauricio Reggiardo ou encore celui de l’entraîneur des arrières du Leinster Felipe Contepomi qui ont été cités. Toutefois, selon une source interne à l’UAR citée par l’agence publique Telam, aucun de ces trois techniciens a fait la décision.

Cheika continue son tour du monde

En effet, après avoir été un « conseiller extérieur » des Pumas en septembre 2020 aux côtés de son ancien adjoint au sein du staff de l’Australie, Michael Cheika va être nommé à la tête de l’Argentine. L’ancien entraîneur du Leinster et du Stade Français Paris, sélectionneur des Wallabies entre 2014 et 2019, va retrouver un poste à temps plein en rugby à XV après avoir apporté son expérience à la sélection libanaise de rugby à XIII. « La décision a été difficile, mais nous avons compris que Michael Cheika était la bonne personne pour diriger les Pumas, puisqu'il avait collaboré avec Mario Ledesma, et connaît la philosophie et la structure du rugby argentin », a ainsi confié cette source. L’ancien troisième-ligne aura pour mission de faire progresser les Pumas en vue de la prochaine Coupe du Monde, durant laquelle ils croiseront le fer avec l’Angleterre, le Japon et les Samoa durant la phase de poules.