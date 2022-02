Argentine : Ledesma quitte les Pumas !

🎙️ Mario Ledesma: “La decisión es absolutamente personal. Creo que se cumplió un ciclo y, si bien tengo el respaldo de la UAR, me parece que el equipo está primero, y pienso que si no tengo más para darle, lo mejor es dar un paso al costado. Estoy dejando lo que más quiero¨. pic.twitter.com/pTsWDXXH7k

— Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) February 9, 2022

Seul sélectionneur argentin à avoir battu les Blacks



Conferencia de prensa de la UAR https://t.co/K2ALTRl2nm

— Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) February 9, 2022

La conférence de presse qu'a donnée Mario Ledesma (48 ans) mercredi soir a fait l'effet d'une bombe.L'ancien talonneur de Narbonne dont le contrait était arrivé à échéance en décembre dernier avait envoyé un premier message fort en cette fin d'année 2021 en refusant de prolonger son bail. Les Argentins étaient très loin néanmoins que cette décision serait suivie de son départ pur et simple. "Super Mario", qui avait d'abord fait ses gammes avec la mêlée des Wallabies puis sur le banc du club phare en Argentine les Jaguares, a avoué alors que le président de la Fédération argentine passera, lui, la main en mars prochain, qu'ilCar l'ancien joueur de Clermont et Castres, qui pourrait être remplacé par Felipe Contepomi ou l'entraîneur du Stade français Gonzalo Quesada, a bien insisté sur une chose au moment d'annoncer cette nouvelle qui fait encore beaucoup parler du côté de Buenos Aires ce jeudi :, très ému et qui ne cache pas qu'il a vécu depuis 2018 "une aventure incroyable, avec beaucoup de bonnes et de mauvaises choses qui nous ont rendu meilleurs". Un petit tremblement de terre qui intervient à un an de la Coupe du monde 2023 en France, où Ledesma, qui a visiblement beaucoup parlé avec ses proches avant de décidé de rendre son tablier, ne dirigera donc pas des troupes argentines encore marquée par la déculottée du 7 novembre dernier (53-7) contre l'Irlande. Une autre date, bien plus glorieuse, sera associée à jamais aux quatre ans passés par "Super Mario" à la tête des Pumas.(25-15), le 17 novembre 2020 après 32 défaites et un nul face aux All Blacks. Le "Divin chauve" laissera assurément un grand vide dans le rugby argentin.