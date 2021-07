Argentine : Le Toulousain Mallia suspendu trois matchs

Une collision tête contre tête spectaculaire

Des rendez-vous importants manqués !

Arrivé en catimini en cours de saison au Stade Toulousain, en qualité de joueur supplémentaire pour pallier les nombreuses blessures affectant la ligne arrière du club de la Ville Rose,. International argentin du haut de ses 24 ans, ex-joueur de la franchise argentine des Jaguares évoluant dans le Super Rugby, ce trois-quarts polyvalent a surtout été utilisé au centre par Ugo Mola.Brillant notamment par ses qualités physiques, le Puma a explosé aux yeux du grand public lors de la finale de Champions Cup remportée par Toulouse aux dépens de La Rochelle (17-22)., participant ainsi de la plus belle des manières au 6e sacre européen du club le plus titré sur la scène continentale.En cette fenêtre internationale, Juan Cruz Mallia participe à la tournée estivale de l'Argentine. Titulaire à l'arrière samedi dernier, le tout récent champion d'Europe et de France n'est pourtant resté sur la pelouse que 29 minutes lors de la rencontre opposant les Pumas au pays de Galles au Principality Stadium de Cardiff (20-20). La cause ?A la réception d'un coup de pied, le joueur du XV du Poireau a été sévèrement secoué par l'intervention de Mallia. Ce dernier l'a heurté de plein fouet au visage, tête contre tête. Cette collision virile a laissé le Puma sur le carreau, logiquement expulsé par M. Carley, l'arbitre anglais de ce Test-Match. Réunie ce lundi,Cependant, cette sanction pourrait être réduite à deux rencontres si le joueur accepte de participer à un programme de prévention de l'instance mondiale, quant aux gestes et/ou actions provoquant des fautes dangereuses. Dans l'immédiat,le 14 août prochain.