Argentine : L'arrivée de Cheika officialisée

🎙️ ¨La decisión de su elección está respaldada por su trayectoria, experiencia, por el afecto que tiene por Los Pumas, y en especial porque es una gran persona¨, agregó nuestro Presidente. #LaUniónDeTodos pic.twitter.com/YQvekbTjxo

— Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) March 11, 2022

Cheika entend bien faire à la tête des Pumas

Les Pumas connaissent officiellement leur nouvel entraîneur. Alors que Mario Ledesma, sentant être en fin de cycle, a démissionné en février dernier, la Fédération Argentine de rugby (UAR) a confirmé ce vendredi la nomination de Michael Cheika avec un mandat allant jusqu’à la prochaine Coupe du Monde, organisée en 2023 en France. Une officialisation qui intervient alors que les rumeurs s'étaient faites de plus en plus insistantes. Le technicien australien, qui a été un conseiller du staff de Mario Ledesma en 2020, va ainsi retrouver le rugby international après avoir été à la tête des Wallabies entre 2014 et 2019. Depuis, Michael Cheika a apporté son expérience à la sélection libanaise de rugby à XIII et a ensuite pris en main le club japonais des Green Rockets Tokatsu. Alors que Mario Ledesma a été son adjoint au sein du staff de la sélection australienne, le natif de Sydney va désormais prendre en main la destinée des Pumas avec l’objectif de bien faire lors du prochain Mondial.Président de l’UAR, Marcelo Rodriguez a assuré que « sans le moindre doute, Michael Cheika est le meilleur candidat pour devenir l’entraîneur des Pumas » ajoutant le « remercier d’avoir accepté de relever un tel défi ». Pour justifier son choix, le patron du rugby argentin a mis en avant « la carrière, l’expérience et l’attachement » de Michael Cheika envers les Pumas, ajoutant que le technicien australien est « une personne formidable ». De son côté, l’ancien troisième-ligne centre passé par Castres à la fin des années 1980 assure que prendre la tête des Pumas est quelque chose qu’il a « toujours voulu faire ». « Je ressens un lien très fort avec l’équipe et c’est une très belle opportunité que je ne souhaite pas gâcher », a ajouté Michael Cheika lors de cette visioconférence. Alors que l’Argentine retrouvera l’Angleterre, le Japon et les Samoa lors de la prochaine Coupe du Monde, le nouveau sélectionneur des Pumas devra mettre en place sa méthode dès la prochaine tournée estivale et lors du Rugby Championship.