Arbitrage : Au moins une saison de plus au sifflet pour le Gallois Nigel Owens

Nigel Owens makes massive decision about his refereeing futurehttps://t.co/oDTSeXueqH

— WalesOnline Rugby (@WalesRugby) April 11, 2020

Owens : « Je ne peux pas finir comme ça »

Nigel Owens a décidé de jouer une prolongation. Le charismatique arbitre de rugby gallois, qui a officié lors des quatre dernières Coupes du Monde, avec la finale de l’édition 2015 entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie comme moment fort, avait initialement décidé de mettre un terme à sa carrière à l’issue de la Coupe du Monde avant de prolonger jusqu’au terme de l’actuelle saison. Mais, dans sa chronique au site internet Wales Online, le natif de Mynyddcerrig a assuré que, à 48 ans, sa carrière au plus haut niveau n’était pas terminée. « Après avoir eu des conversations téléphoniques avec la Fédération Gallois de rugby, ils aimeraient que je continue à arbitrer… Et je leur ai répondu que j’aimerais également, a confié l’arbitre aux 98 matchs dans le Tournoi des 6 Nations. Je continuerai pendant au moins un an de plus, et peut-être deux. »Une fin de carrière que Nigel Owens compte passer dans le Pro 14, où il officie régulièrement, mais également à l’échelon européen. Pour ce qui est des test-matchs, il laisse la décision dans les mains de World Rugby. « Je continuerai au niveau national et européen et si j’arbitre bien dans ces matchs, j’espère que les tests internationaux suivront, ajoute le Gallois. Ce sera à World Rugby de décider s’ils veulent encore de moi. J’espère que oui. » Une décision qui lui permettra de choisir sa sortie, lui qui a officié pour la dernière fois lors du match du Tournoi remporté par le XV de France face à l’Angleterre. « Je ne peux pas finir comme ça. C’est bien de savoir quand vous terminez réellement après une longue carrière, assure Nigel Owens. Pour savoir que c’est votre dernier match, profitez de la nostalgie et des émotions qui vont avec. » Une sortie par la grande porte qui devra attendre 2021... ou 2022.