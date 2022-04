Angleterre : Une Tournée en Australie cet été

Comme chaque été (sauf en 2020 pour cause de pandémie de coronavirus), les meilleures équipes de rugby du monde vont s’affronter en juillet, et alors que la France se rendra au Japon, que l’Irlande ira en Nouvelle-Zélande et que le pays de Galles se déplacera en Afrique du Sud, l’Angleterre a confirmé ce mardi qu’elle effectuerait sa Tournée d’été en Australie. Le XV de la Rose défiera les Wallabies le 2 juillet à Perth, le 9 juillet à Brisbane et le 16 juillet à Sydney. La dernière Tournée anglaise en Australie remonte à 2016, lorsque les hommes d’Eddie Jones avaient remporté les trois rencontres au programme. « La tournée australienne est une excellente opportunité de croissance pour cette équipe et un bon défi de fin de la saison. Ce sera la première fois que de nombreux jeunes joueurs feront une tournée à l'étranger avec l'Angleterre et ce sera un entraînement et une expérience essentiels avant la Coupe du monde, ainsi que les Six Nations 2023. Nous y sommes allés pour la dernière fois en 2016 et avions eu une tournée très réussie. L'Australie sera un bon défi pour cette équipe. Ils se sont bien reconstruits et ils sont bien entraînés par Dave Rennie. Nous sommes impatients d'y aller et de poursuivre le développement et le voyage de cette équipe anglaise », a déclaré le sélectionneur anglais sur le site de sa Fédération.

L'Angleterre et l'Australie sont proches

L'Angleterre et l'Australie se suivent actuellement au classement World Rugby, occupant respectivement la cinquième et la sixième place. Si les Anglais viennent de terminer un Tournoi des 6 Nations décevant, avec deux victoires et trois défaites pour une troisième place finale, les Australiens n'ont plus joué depuis la Tournée d'automne 2021, où ils ont gagné au Japon, avant de perdre en Ecosse, en Angleterre et au pays de Galles. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis le 19 octobre 2019 et le quart de finale de la Coupe du Monde remporté largement par les Anglais (40-16).