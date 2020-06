Angleterre : Une tournée d'automne devant 40 000 spectateurs ?

L’Angleterre espère du public en masse à Twickenham. Si World Rugby a déjà annulé les tournées estivales, dont celle du XV de France en Argentine, rien n’a encore été acté pour les matchs internationaux prévus à l’automne. Le XV de la Rose, qui doit recevoir la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, les Tonga et l’Australie sur sa pelouse dans le courant du mois de novembre, espère jouer devant ses supporters malgré la crise sanitaire qui continue de faire rage dans le monde. Un contexte qui a poussé le gouvernement britannique à imposer une distance d’au moins deux mètres entre deux spectateurs quand la situation permettra un retour du public dans les travées des stades. Une telle décision pourrait réduire drastiquement la capacité de Twickenham et c’est pour cela que la Fédération Anglaise de rugby (RFU) veut convaincre les responsables politiques de revoir ces préconisations.

La RFU demande une distance minimale d’un mètre

Se basant sur des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, le directeur exécutif de la RFU Bill Sweeney assure qu’une distance d’un mètre serait suffisante pour limiter les risques de propagation du coronavirus entre deux spectateurs. « Si vous utilisez deux mètres d'écart, alors en réalité cela représente un espace sécurisé de quatre mètres autour de chaque spectateur. Avec un, c'est un mètre tout autour, ce qui a pour effet de quadrupler la capacité d'accueil, assure ce dernier. Si vous utilisez deux mètres de distance dans un stade de 80 000 places, cela réduit votre capacité à 9 000 ou 9 500 places. Avec un mètre de distanciation sociale, ce qui correspond aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, on arrive à près de 40 000, et nous aimerions que ce soit ce nombre de spectateurs qui soit retenu pour les matches prévus à l'automne. » Si la RFU arrive à ses fins, elle espère pouvoir récolter treize millions d’euros liées à la billetterie, de quoi lui permettre de mieux traverser la crise sanitaire, qui a également des conséquences sur le plan économique.