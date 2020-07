🗞️ Saracens is delighted to confirm @maroitoje has committed himself to the club!#TogetherSaracens ⚫️🔴

— Saracens Rugby Club (@Saracens) July 17, 2020

« L’avenir est entre nos mains et nous avons le pouvoir de façonner notre propre destin »

La saison prochaine risque d’être une formalité pour les Saracens. Relégué en seconde division pour dépassement de la masse salariale, le club anglais va pouvoir compter sur ses meilleurs éléments la saison prochaine. Après Owen Farrell, Jamie George, Elliot Daly et les frères Mako et Billy Vunipola, Maro Itoje va lui aussi poursuivre son aventure avec le club londonien.Formé au club, Maro Itoje est devenu l’un des meilleurs du monde sous le maillot des Saracens. Heureux de poursuivre l’aventure avec son club formateur, le joueur de 25 ans a souhaité s’exprimer sur le sujet ce vendredi. « Je suis très enthousiaste à l’idée de faire partie de ce club. Je joue pour les Saracens depuis que j’ai 14 ans, et nous avons de très bons souvenirs. La culture des Saracens est sans pareille et je pense que c’est évident pour tout le monde. J’ai vraiment hâte de l’avenir qui va être plus brillant que notre passé. L’avenir est entre nos mains et nous avons le pouvoir de façonner notre propre destin », a déclaré Itoje sur le site web du club anglais. Alors que la seconde division anglaise n’offre qu’une place de promu, nul doute que les Saracens figureront parmi les grands favoris à la montée la saison prochaine.