Angleterre - Sale : Tuilagi débarque chez les Sharks (officiel)

Manu Tuilagi a désormais un nouveau club. En effet, ce lundi, Sale a officialisé son arrivée, annoncée déjà depuis quelques jours. ll ne manquait donc plus que l'officialisation.Le trois-quarts centre international anglais de 29 ans, qui compte 43 sélections, a également joué à une petite reprise avec les Lions britanniques et irlandais.Dans son communiqué joint à cette annonce officielle, le club des Sharks de Sale précise également que le joueur s'est engagé jusqu'à la fin de la saison 2020-21. Manu Tuilagi est attendu à l'entraînement, avec ses nouveaux coéquipiers, dès ce lundi. De son côté, le directeur du rugby, Steve Diamond, a expliqué : «Vendredi, après des discussions, toutes les parties ont convenu que le joueur était libre et il a pu entamer des négociations avec un autre club. Manu sera une publicité fantastique et un atout à notre équipe. J'ai hâte de le voir rejoindre les gars cette semaine. »