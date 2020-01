Premiership Rugby statement re Saracenshttps://t.co/NK19jt6tXF

— Premiership Rugby (@premrugby) January 18, 2020

Les Saracens vont tomber de haut

Tremblement de terre dans le rugby anglais ! Les Saracens vont bien payer au prix fort leur train de vie des dernières saisons et quitter l’élite anglaise dès la fin de la saison. Vainqueur de trois des quatre dernières Champions Cup et de quatre des cinq derniers titres de champion d’Angleterre, le club londonien a vu le ciel lui tomber sur la tête une deuxième fois. Déjà pénalisés d’un retrait de 35 points au classement de la Premiership au début du mois de novembre dernier pour non-respect des règles du salary cap imposées aux clubs anglais lors des trois dernières saisons, les Saracens sont désormais sous le coup d’une relégation automatique en Championship, la deuxième division anglaise, selon une information publiée ce vendredi par les quotidiens britanniques The Guardian et The Times puis confirmée par Premiership Rugby, organisateur du championnat d’Angleterre. Les dirigeants du club londonien ont, en effet, échoué à prouver qu’ils respectent cette saison les strictes règles régissant le salary cap de la Premiership.Selon The Guardian, les joueurs des Saracens ont été informés de la situation à l’occasion d’un déjeuner ce vendredi à deux jours du match de Champions Cup face au Racing 92. Les organisateurs du championnat ont confirmé l’information par voie de communiqué ce samedi. « Premiership Rugby est prête à agir avec vigueur pour appliquer les règles qui gouvernent une compétition juste entre nos clubs, a déclaré dans ce communiqué le directeur général de Premiership Rugby, Darren Childs. A la suite de la conclusion d’un dialogue avec les Saracens concernant leur conformité avec les règles du Salary Cap, la décision de reléguer les Saracens à l’issue de cette saison a été prise. » Cette décision exemplaire est accompagnée de l’ouverture d’une consultation concernant l’avenir des règles régissant le Salary Cap, à laquelle les clubs seront conviés. Les nouveaux dirigeants des Saracens ont pris acte de cette décision et préparent déjà l’avenir du club londonien. « En tant que nouveau président des Saracens, j’admets que le club a fait par le passé des erreurs et, sans aucune réserve, nous nous excusons pour ces erreurs, a déclaré Neil Golding, président des Saracens. Le reste du Conseil d’Administration du club et moi, nous nous sommes engagés à mettre en place une nouvelle gouvernance afin de garantir à l’avenir la conformité du club au niveau réglementaire. » L’élite du rugby anglais va donc perdre une de ses têtes d’affiche.