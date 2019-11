Angleterre - Premiership : Pas d'appel des Saracens

Aucun joueur ne quittera le club



La sanction a fait trembler le monde du rugby. Jamais jusque-là un club n'avait été pénalisé à cette hauteur et tout le monde pensait que le champion d’Angleterre en titre allait faire appel.. « Tout réexamen ou appel supplémentaire serait coûteux, long et déstabilisant pour le club, a expliqué le propriétaire du club Nigel Wray dans un communiqué. Par conséquent, pour le bien du jeu, de la Premiership et de ce merveilleux club, nous avons décidé d'accepter notre punition et nous espérons mettre bientôt tout ça derrière nous. » Le club triple champion d’Europe va donc perdre 35 points en Premiership et se retrouver dernier du classement avec un total de -22 soit 26 unités de moins que Leicester jusqu’à présent lanterne rouge. Ensuite, la formation pensionnaire de l'Allianz Park devra payer l’amende d’environ six millions d’euros sur plusieurs mois.La course pour le maintien est plus que jamais lancée pour les Sarries qui ont montré dès ce week-end sur la pelouse du Racing (10-30) leur envie de laisser la Champions Cup de côté pour rester parmi l’élite du rugby anglais. Sanctionné pour ne pas avoir respecté le plafond salarial mis en place par la ligue anglaise, avec un contournement via différentes entreprises, Nigel Wray a tout de même affirmé qu'aucun joueur ne serait amené à quitter le club après cet événement et qu'il en était le premier responsable : «. En tant que président, je dois assumer l'entière responsabilité des arrangements qui ont conduit à ce résultat. »