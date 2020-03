Angleterre : Pas de relégation en fin de saison pour les Saracens ?

La crise sanitaire liée au Covid-19 pourrait se transformer en crise économique dans plusieurs sports. Si, en cyclisme, Patrick Lefévère n’a pas caché son inquiétude, le rugby pourrait également y perdre des plumes. Une telle situation pourrait, indirectement, voir des clubs en ressortir gagnants à l’image des Saracens en Angleterre. Le club londonien, qui doit être relégué en fin de saison à cause d’un non-respect des règles du salary cap, pourrait garder sa place dans l’élite du rugby anglais. En effet, comme en France, la Premiership est à l’arrêt et aucune date de retour à la compétition n’est à l’heure actuelle prévisible. Une situation qui pourrait mettre plusieurs clubs dans une situation économique très difficile, voire inextricable.

Plusieurs clubs vers la faillite, les Saracens pourraient en profiter

Selon plusieurs sources citées par le quotidien britannique Daily Mail, plus d’un club de Premiership pourrait ne pas se relever de cette crise économique. En effet, seul le club d’Exeter serait encore bénéficiaire si l’arrêt du championnat doit perdurer. Une telle situation pourrait contraindre ces clubs à quitter l’élite du rugby anglais et, donc, permettre aux Saracens de conserver malgré tout leur place. Il faut toutefois noter que, mis à part la Premiership, la Fédération Anglaise de rugby a déjà décidé de mettre un terme aux saisons de tous les championnats, ouvrant la porte à une montée des Newcastle Falcons... s’il y a assez de clubs encore debout pour former une ligue complète. Toutefois, face à une menace de grève des joueurs en raison de salaires revus à la baisse en raison de la crise, le championnat pourrait peiner à reprendre.