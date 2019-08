Angleterre: Owen et Ford réunis face à l'Irlande

Après une défaite préoccupante dans son contenu au pays de Galles (13-6), et à désormais moins d'un mois de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), Eddie Jones a sans doute jugé qu'il était temps de réunir ces deux maîtres à jouer que sont George Ford et Owen Farrell, titularisés face à l'Irlande samedi, à Twickenham (16h). Le premier avait su se montrer à son avantage une semaine plus tôt face aux Gallois (33-17), avant de baisser de pied à Cardiff. Quant à Farrell, il revient aux affaires pour ce 3e des 4 matches de préparation du XV de la Rose ; les 2 stratèges n'avaient plus été réunis en sélection depuis la tournée d'été en juin dernier et une défaite face aux Springboks.

Depuis, le sélectionneur anglais avait confié les clés du camion au seul Farrell, qui prendra place samedi au centre pour composer une paire inédite au côté de Manu Tuilagi, tandis que Ford conservera le poste d'ouvreur.

Par ailleurs, Jonny May est invité à faire sa première apparition de la saison sur l'aile gauche, Joe Cokanasiga glissant à droite. Le pilier Joe Marler connaîtra sa première titularisation depuis qu'il est sorti de sa retraite internationale avec Jamie George et Kyle Sinckler également de retour à ses côtés. A noter qu'après une longue indisponibilité, Mako Vunipola, s'il avait pu être pressenti dans le quinze de départ, prendra place sur le banc au coup d'envoi.

Le XV d'Angleterre : Daly - Cokanasiga, Tuilagi, Farrell (Cap.), May - (o) Ford, (m) B. Youngs - Underhill, B. Vunipola, T. Curry - Kruis, Itoje - Sinckler, George, Marler.

Remplaçants : Cowan-Dickie, M. Vunipola, Cole, Lawes, Wilson, Heinz, Francis, Joseph.