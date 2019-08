Angleterre: McConnochie, première à Cardiff

Ruaridh McConnochie est à 27 ans l'une des surprises de la liste d'Eddie Jones pour représenter le XV de la Rose lors de la Coupe du monde au Japon (20 sept-2 nov.). L'ailier, converti du rugby à sept depuis cet été seulement, honorera samedi, sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff (15h15), face au pays de Galles sa première sélection. Il est l'un 3 changements opérés dans le quinze de départ par rapport à la dernière victoire sur le XV du Poireau (33-19).

#WALvENG | Here's your England team to face Wales on Saturday in Cardiff



Preview ➡ https://t.co/l6zBl7e908#CarryThemHome pic.twitter.com/qhVmaXl3Bi — England Rugby (@EnglandRugby) 15 août 2019

Les débuts programmés de McConnochie s'accompagneront des retours des cadres Maro Itoje et Courtney Law. A noter le retour d'Owen Farrell sur un banc à fière allure, tandis que George Ford, très en vue le week-end dernier, sera une nouvelle fois capitaine au coup d'envoi.

Le XV d'Angleterre : Daly - McConnochie, Cokanasiga, Joseph, Francis - (o) Ford (Cap.), (m) Heinz - Ludlam, B. Vunipola, Lawes - Itoje, Launchbury - Cole, Cowan-Dickie, Genge.

Remplaçants : George, Marler, Sinckler, Kruis, Singleton, Youngs, Farrell, Tuilagi.

BRODYR James and Jonathan Davies will be the first pair of brothers to play alongside each other for Wales since Jamie and Nicky Robinson in 2006. pic.twitter.com/S0dDdU9LRf — Welsh Rugby Union (@WelshRugbyUnion) 15 août 2019

Suite à la blessure à un genou et au forfait pour le Mondial de Gareth Anscombe, c'est Dan Biggar qui reprend pour l'occasion le n°10 sous le maillot gallois ; Jarrod Evans, l'ouvreur de Cardiff, jouera les doublures sur le banc.

Par ailleurs, le sélectionneur Warren Gatland ne prend aucun risque avec Adam Beard et Justin Tipuric, victimes de simples pépins physiques, mais ménagés et remplacés au sein du pack respectivement par James Davies en 3e ligne et Jake Ball dans la cage au côté du capitaine, et nouveau recordman des sélections, Alun-Wyn Jones. Le frère cadet des Davies rejoint pour la première fois en sélection son aîné Jonathan, qui évolue au poste de trois-quarts centre ; le XV du Poireau réunit sa première fratrie depuis Jamie et Nicky Robinson en 2006.

Le XV gallois : L. Williams - G. North, Jo. Davies, H. Parkes, J. Adams - (o) D. Biggar, (m) G. Davies - Ja. Davies, R. Moriarty, A. Wainwright - AW. Jones (Cap.), J. Ball - T. Francis, K. Owens, N. Smith

Remplaçants : E. Dee, W. Jones, D. Lewis, A. Shingler, J. Navidi, A. Davies, J. Evans, O. Watkin.