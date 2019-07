Angleterre : Marler sort de sa retraite !

La famille attendra... Joe Marler (28 ans, 59 sélections), qui avait motivé sa retraite internationale en septembre dernier par un besoin de "passer plus de temps" avec les siens, ne sera pas éloigné bien longtemps du XV de la Rose.

L'appel de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) était le plus fort, puisque le pilier gauche des Harlequins figure bien dans le groupe des 38 joueurs appelés par Eddie Jones pour préparer le Mondial nippon cet été. "À lui de nous montrer maintenant ce qu'il a dans le ventre", a déclaré au sujet de l'éphémère retraité un sélectionneur anglais confronté par ailleurs à ce poste à la blessure du titulaire Mako Vunipola, retenu, mais qui ne pourra pas rejouer avant le mois d'août.

Les 38 "Rising sons" (dont 3 joueurs blessés), comme on surnomme les appelés en référence aux origines de Jones, dont la mère est japonaise, mais aussi bien sûr au pays du soleil levant, ne seront plus que 31 sélectionnés en fin de préparation.

A noter que Danny Cipriani reste en lice dans ce squad élargi, et rejoint par les finalistes de la Premiership (Saracens et Exeter), où Owen Farrell, champion d'Angleterre et champion d'Europe avec les Sarries, s'empare seul du brassard de capitaine, suite à la non sélection de Dylan Hartley, écarté sur blessures.

Le groupe des 38 'Rising Sons' - Avants : Dan Cole (Leicester), Luke Cowan-Dickie (Exeter), Tom Curry (Sale), Alex Dombrandt (Harlequins), Tom Dunn (Bath), Charlie Ewels (Bath), Ellis Genge (Leicester), Jamie George (Sarcens), Maro Itoje (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton), Lewis Ludlam (Northampton), Joe Marler (Harlequins), Ben Moon (Exeter), Brad Shields (Wasps), Kyle Sinckler (Harlequins), Jack Singleton (Worcester), Sam Underhill (Bath), Billy Vunipola (Saracens), Harry Williams (Exeter), Mark Wilson (Newcastle).

Arrières : Danny Cipriani (Gloucester), Joe Cokanasiga (Bath), Elliot Daly (Wasps), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester), Piers Francis (Northampton), Willy Heinz (Gloucester), Jonathan Joseph (Bath), Jonny May (Leicester), Ruaridh McConnochie (Bath), Henry Slade (Exeter), Ben Spencer (Saracens), Ben Te'o (Worcester), Manu Tuilagi (Leicester), Anthony Watson (Bath), Ben Youngs (Leicester).

(*) En gras les joueurs sans la moindre sélection.