Angleterre : Leicester va continuer de compter sur George Ford

Ford convaincu par le projet de reconstruction des Tigers

George Ford ne compte pas quitter de sitôt son club formateur. Revenu sous les couleurs des Leicester Tigers en 2017 après quatre saisons à Bath, le demi d’ouverture de l’équipe d’Angleterre vice-championne du monde en novembre dernier au Japon a prolongé son contrat avec le club aux deux victoires en Champions Cup pour une durée qui n’a pas été précisée. Une prolongation de contrat qui arrive alors que les Leicester Tigers traversent une passe très difficile. Le club est, en effet, avant-dernier du championnat d’Angleterre et ne devance que les Saracens, qui ont débuté la saison avec une déduction de 35 points pour des infractions au salary cap en place dans le championnat.Mais George Ford l’assure, les Tigers mettent en place les éléments qui permettront au champion d’Angleterre 2013 de retrouver les sommets dans les meilleurs délais. « Il sera question de petits blocs de construction, un travail qui sera continu et inscrit dans la durée plus qu’un correctif fait dans l’urgence. C’est qui m’apparaissait difficile, a admis George Ford dans un communiqué. Je veux connaître le succès, faire partie d’une équipe qui gagne des trophées et dans un environnement qui peut le permettre. J’aime ce club mais il n’est pas là où tout le monde veut le voir. Si je n’étais pas convaincu que nous pourrions améliorer la situation, ça aurait été une toute autre histoire mais j’en suis intimement convaincu. » La prolongation de contrat de George Ford s’accompagne de celles du pilier gauche Ellis Genge, de l’arrière George Worth et de l’ailier Sam Aspland-Robinson. Les durées des contrats n'ont pas été annoncées par le club.