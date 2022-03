Angleterre : Le successeur d'Eddie Jones nommé avant la prochaine Coupe du Monde

Une semaine après le baisser de rideau du Tournoi des Six Nations qui a vu le XV de la Rose tomber en France (25-13) et prendre la troisième place du classement final, la Fédération anglaise de rugby (RFU) prévoit l’avenir. Eddie Jones, en poste à la tête de la sélection depuis 2015, ira sauf retournement de situation au bout de son contrat, soit jusqu’à la Coupe du Monde 2023 sur le sol français. Toutefois, la volonté de la Fédération est de nommer son successeur avant cette échéance. Conor O'Shea, directeur des performances de la RFU, apprécie particulièrement le modèle français qui a consisté à officialiser l’arrivée de Fabien Galthié tout en laissant Jacques Brunel aux commandes jusqu’à la Coupe du Monde 2019. Les deux hommes avaient alors pu se passer le témoin au terme d’une collaboration de plusieurs mois. Cette transition débouchant sur un retour du XV de France au premier plan a donné des idées à O’Shea.

Le XV de France en exemple

« Le raisonnement est le suivant : nous devons nommer une personne pour avoir le temps d'intégrer la nouvelle équipe d'entraîneurs et lui permettre de se mettre au travail. Eddie Jones est parfaitement conscient et sait ce que nous voulons faire. Certains diront que cela va perturber la préparation de la Coupe du Monde parce que les gens vont regarder par-dessus leur épaule. Fabien Galthié a été nommé avant la Coupe du Monde 2019 et c'est la bonne chose à faire car nous devons nous préparer le Tournoi des 6 Nations 2024, détaille-t-il dans des propos relayés par The Guardian, avec un avis bien tranché sur le futur chef d’orchestre du XV de la Rose. Nous avons tellement d'entraîneurs anglais de haut niveau qui sont en excellente position. Je veux qu'ils soient Anglais (le prochain sélectionneur et son staff, ndlr) et je crois qu'ils doivent l'être. » L'une des pistes principales mène à Steve Borthwick, actuel manager des Leicester Tigers.