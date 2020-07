Angleterre : Le logo des Exeter Chiefs bientôt remodelé ?

Faudra-t-il bientôt conjuger les Exeter Chiefs au passé ? Champion d’Angleterre de rugby en 2017 et finaliste de la Premiership à trois autres reprises, le club pourrait prochainement changer de nom. Connu sur le nom de « Chiefs » depuis 1999, l’Exeter Rugby Club voit ce surnom remis en question par les différents mouvements antiracistes. Des mouvements qui, très récemment, ont convaincu le propriétaire de la franchise NFL des Washington Redskins à lancer un processus de changement de nom, devenant à titre provisoire « Washington Football Team ». Les dirigeants du club ont confirmé qu’une réflexion était déjà engagée à ce sujet avec la porte ouverte à un changement de l'identité visuelle du club du sud-ouest de l'Angleterre.

Trois pétitions lancées sur internet

Un changement de nom qui est demandé par trois pétitions lancées sur internet, dont une par un groupe de supporters des Exeter Chiefs. « Le club n’a même pas besoin de changer son nom, assure cette pétition qui a déjà recueilli par moins de 3500 signatures. Exeter Chiefs peut faire référence aux chefs celtiques qui ont peuplé la ville et apporté leur contribution à son histoire riche et diversifiée. Seule l’imagerie doit changer. » Un changement de nom qui est publiquement soutenu par Ben Bradshaw, membre du parlement pour la ville d’Exeter. « C’est une demande qui est très bien argumentée et qui arrive à point nommé afin d’obtenir un examen attendu depuis longtemps de ce nom, a déclaré ce dernier via son compte officiel Twitter. J’espère que les Exeter Chiefs prendront cette demande au sérieux. » Ce qui est désormais acquis, c’est que la question n’est plus un sujet tabou.