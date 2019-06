Angleterre: Le club de Leicester à vendre ! 

L'annonce ne manque pas d'interpeller en Angleterre, où les Tigers de Leicester, club le plus titré de l'ère professionnelle avec ses 10 titres de champions d'Angleterre et ses 2 Coupes d'Europe, se retrouvent mis en vente.

Un communiqué, publié ce mardi, indique que les pensionnaires de Welford Road sont aujourd'hui à la recherche de nouveaux investisseurs dans le but de "rétablir (leur) statut de puissance majeure du rugby anglais et européen". Car Leicester a décramponné depuis 2013, sans le moindre titre, au point d'échapper la saison passée in extremis à la relégation avec une 11e et avant-dernière place au classement final de Premiership. Les Tigers entendent profiter de l'arrivée dans le paysage du rugby anglais de CVC Capital, un des plus grands fonds d'investissement au monde, qui a racheté 27 % des pars du championnat. Pour Simon Cohen, le président de Leicester, "l'investissement et les changements dans le rugby anglais représentent une énorme opportunité pour le club et un nouvel investisseur." On estime la mise à prix de Leicester à 60 millions de livres, soit environ 67 millions d'euros.