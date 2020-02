Angleterre : La tournée de novembre enrichie d'un match face aux Tonga

Tonga is confirmed as the fourth opponent for our 2020 Quilter Internationals at Twickenham.

L’Angleterre disputera bien quatre test-matchs en novembre prochain sur sa pelouse de Twickenham. Alors que des matchs face à la Nouvelle-Zélande, l’Argentine et l’Australie sont déjà prévus pour les 7, 14 et 28 novembre, il restait une dernière date disponible le 21 novembre. Cette rencontre verra le XV de la Rose affronter pour la toute première fois hors-Coupe du Monde les Tonga, après trois duels dans le cadre du Mondial pour autant de victoires anglaises, le dernier datant de l’édition 2019 au Japon (39-10).Les vice-champions du monde répondent ainsi à l’appel de World Rugby qui, depuis plusieurs saisons, pousse les nations du « Tier 1 », l’élite mondiale, à affronter plus régulièrement celles du « Tier 2 » afin de les aider à progresser. C’est également dans ce but que l’Angleterre fera une tournée en juillet prochain au Japon avec deux rencontres face aux « Brave Blossoms » le 3 juillet à Oita puis le 10 juillet à Kobe.