Angleterre : Jones va garder sa double casquette

Lundi midi, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2023 de rugby a offert une opposition entre l’Angleterre et le Japon dans le cadre de la poule D (qui comptera également dans ses rangs l’Argentine, une équipe d’Océanie et une équipe d’Amérique). Un affrontement qui aurait pu poser problème, car le sélectionneur anglais Eddie Jones est également consultant de l’équipe japonaise des Suntory Sungoliath, équipe la plus titrée du championnat local (2008, 2012, 2013, 2017, 2018). Mais la Fédération anglaise a indiqué que cela ne lui posait pas de problème de conflit d’intérêts.

Un poste occupé depuis plus de vingt ans

« Eddie a un rôle de consultant avec Suntory depuis plus de vingt ans. Nous sommes au courant depuis qu’il nous a rejoints et cela ne pose pas de problème. Il occupe ses fonctions de consultant pendant ses vacances et ce rôle n’entre pas en conflit avec ses priorités au sein de l’équipe d’Angleterre », a fait savoir un porte-parole de la Fédération anglaise. Eddie Jones (60 ans) a été l’entraîneur de Suntory en 1997 et de 2009 à 2012, avant de devenir sélectionneur du Japon de 2012 à 2015 (avec notamment cette incroyable victoire 34-32 sur l’Afrique du Sud lors du Mondial anglais de 2015), puis de prendre les commandes du XV de la Rose depuis le début de l’année 2016, devenant le premier étranger à occuper ce poste. Depuis sa prise de fonctions, Eddie Jones a permis à l’Angleterre de disputer la finale de la Coupe du Monde 2019, de remporter trois Tournois des 6 Nations (2016 avec le Grand Chelem, 2017 et 2020) et une Autumn Nations Cup. Le XV de la Rose est actuellement deuxième du classement World Rugby, derrière les champions du monde sud-africains.