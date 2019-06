Angleterre: Jones appelle Cipriani pour le Mondial

Absent de la première liste d'Eddie Jones, le meilleur joueur de la dernière saison de Premiership avec Gloucester apparaît dans un groupe de 31 joueurs dévoilé par le sélectionneur du XV de la Rose pour un nouveau stage de préparation à la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.). Et ce joueur n'est autre que Danny Cipriani (31 ans, 16 sélections), dont le nom figure au sein de cette nouvelle liste au même titre que Piers Francis (Northampton), Willi Heinz (Gloucester), Courtney Lawes (Northampton) et Ollie Thorley (Gloucester), ce dernier ayant été désigné meilleur jeune de la saison écoulée. Jones intègre ainsi les joueurs des deux clubs éliminés en demi-finales du championnat anglais (Northampton, Gloucester).

Eddie Jones has named a 31-man squad to attend a second training camp at the Lensbury



