Angleterre: Fin de carrière Mathew Tait  

Mathew Tait (33 ans, 38 sélections) n'aura pas l'opportunité de prolonger plus longtemps sa carrière : le trois-quarts anglais, handicapé par une blessure récurrente au tendon d'Achille, a dû se résoudre à raccrocher les crampons. L'annonce a été faite par son club de Leicester, rejoint en 2011 après avoir défendu les couleurs de Newcastle et de Sale. "Ce n'est pas la manière dont j'avais prévu de finir, mais au final, ce problème persistant avec mon tendon d'Achille m'a rattrapé et, sur les conseils de personnes plus au courant que moi, j'ai décidé que c'était le bon moment pour arrêter", s'explique dans un communiqué le finaliste de la Coupe du monde 2007 et vainqueur de la Premiership en 2013.

