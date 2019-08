Angleterre: Face à Galles sans Brown ni Te'o

C'est un premier match de préparation que dispute l'équipe d'Angleterre ce dimanche, à Twickenham (15h), face au pays de Galles à l'approche de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.).

Preparations for Japan continue as the squad bids farewell to Treviso and the focus turns to Sunday's #QuilterInternationals opener against Wales.#WearTheRose @O2Sports pic.twitter.com/qKVq3pN4sG — England Rugby (@EnglandRugby) 6 août 2019

Un rendez-vous crucial pour permettre au sélectionneur Eddie Jones de finaliser ces derniers arbitrages, puisque le technicien livrera sa liste définitive pour le Mondial nippon après ce match face aux derniers vainqueurs du Grand Chelem.

Ainsi, le centre Ben Te'o et l'arrière Mike Brown, parce qu'il n'ont pas été retenus pour ce premier test, n'auront pas l'opportunité de marquer les esprits avant que le couperet ne tombe. Pas plus que le demi de mêlée Ben Spence et le trois-quarts débutant Alex Dombrandt, qui ne figurent pas non plus dans la liste de 33 joueurs appelés pour défier les Gallois. Pas plus d'ailleurs que Danny Cipriani, qui doit se faire une raison, après avoir déjà été écarté du récent stage en Italie.

Le groupe anglais - Avants : Dan Cole (Leicester), Luke Cowan-Dickie (Exeter), Tom Curry (Sale), Charlie Ewels (Bath), Ellis Genge (Leicester), Jamie George (Saracens), Maro Itoje (Saracens), George Kruis (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton), Lewis Ludlam (Northampton), Joe Marler (Harlequins), Kyle Sinckler (Harlequins), Jack Singleton (Saracens), Sam Underhill (Bath), Billy Vunipola (Saracens), Mako Vunipola (Saracens), Harry Williams (Exeter), Mark Wilson (Sale).

Arrières : Joe Cokanasiga (Bath), Elliot Daly (Saracens), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester), Piers Francis (Northampton), Willi Heinz (Gloucester), Jonathan Joseph (Bath), Joe Marchant (Harlequins), Jonny May (Leicester), Ruaridh McConnochie (Bath), Henry Slade (Exeter), Manu Tuilagi (Leicester), Anthony Watson (Bath), Ben Youngs (Leicester).