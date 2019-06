Angleterre: Eddie Jones confirmé jusqu'en 2021

Bien qu'une clause dans le contrat d'Eddie Jones (59 ans) autorisait la Fédération anglaise de rugby (RFU) à se séparer du technicien australien, en poste depuis 2015, dans le cas où le XV de la Rose n'atteindrait pas le dernier carré de la prochaine Coupe du monde au Japon (20 sept-2 nov.), son président Bill Sweeney a assuré jeudi que Jones resterait en poste à l'issue du Mondial nippon et irait au bout de son engagement : "Eddie a réaffirmé son engagement de rester ici jusqu'en 2021".

Une annonce qui s'accompagne de la prolongation de John Mitchell, entraîneur-adjoint en charge de la défense depuis l'automne dernier, qui aligne la durée de son contrat sur celui du sélectionneur national jusqu'en 2021.

"Je peux vous dire définitivement que je n'entraînerai pas l'Angleterre. Il n'y a aucune possibilité", avait quant à lui déclaré Warren Gatland en marge de l'officialisation mercredi de son maintien à la tête des Lions britanniques et irlandais pour la tournée 2021 en Afrique du Sud. Le futur ex-sélectionneur du pays de Galles, qui quittera son poste à l'issue de la Coupe du monde au Japon, envisage plutôt un retour en Nouvelle-Zélande pour entamer une carrière en Super Rugby.

